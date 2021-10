প্যানডোরা পেপারসে পাকিস্তানের ৭০০ জনের নাম, ইমরানের পদত্যাগ দাবি

বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তোলা প্যানডোরা পেপারসে নাম এসেছে সাত শতাধিক পাকিস্তানির। এতে বিপাকে পড়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। কারণ অবৈধ লেনদেনের তথ্য ফাঁস করা ওই নথিতে নাম এসেছে তার মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য, সিনেটর, সাবেক সেনা কর্মকর্তা, মিডিয়া হাউজের মালিক ও ব্যবসায়ীদের। এ নিয়ে বিরোধী দলীয় নেতারা সরাসরি ইমরানের পদত্যাগ দাবি করেছেন।



স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুসারে, প্যানডোরা পেপারসে পাকিস্তানের প্রভাবশালীদের মধ্যে নাম রয়েছে অর্থমন্ত্রী শওকত তারিন, পানিসম্পদমন্ত্রী মুনিস এলাহি, সিনেটর ফয়সাল ভাওদা, মুসলিম লিগ (এন) নেতা ইশহাক দারের ছেলে আলি দার, পিপিপি নেতা শারজিল মেমন, শিল্পমন্ত্রী খুসরো বখতিয়ারের পরিবার, পিটিআই নেতা আব্দুল আলিম খান প্রমুখের। এদের মধ্যে অনেকেই ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

প্যানডোরা পেপারসে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন দলের একাধিক নেতার নাম আসার জেরে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে বিরোধী দল মুসলিম লিগ (নওয়াজ)। রোববার (৪ অক্টোবর) এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব আহসান ইকবাল বলেছেন, প্যানডোরা পেপারসে ইমরান খানের নাম ছড়ানোয় আর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকার নৈতিক অধিকার নেই।

তিনি অভিযোগ করেছেন, ইমরান খান নিজেকে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের চ্যাম্পিয়ন দাবি করেন, অথচ নিজেই বিদেশি উপহারের তথ্য গোপন করেছেন।

We welcome the Pandora Papers exposing the ill-gotten wealth of elites, accumulated through tax evasion & corruption & laundered out to financial "havens". The UN SG's Panel FACTI calculated a staggering $7 trillion in stolen assets parked in largely offshore tax havens.

অভিযুক্ত সবার বিষয়ে তদন্তের আশ্বাস

বিরোধীরা পদত্যাগ দাবি করলেও ইমরান খান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, প্যানডোরা পেপারসে নাম আসা সব পাকিস্তানি নাগরিকের বিষয়ে তদন্ত করা হবে। তিনি বলেছেন, কোনো অন্যায় হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Just like the East India Company plundered the wealth of India, ruling elites of developing world are doing the same. Unfortunately, the rich states are neither interested in preventing this large-scale plunder nor in repatriating this looted money.