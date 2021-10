দিল্লির ব্রিজের নিচে আটকা পড়েছে প্লেন

সম্প্রতি নেট দুনিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ওভারব্রিজের নিচে আটকা পড়েছে একটি প্লেন। এ ঘটনা ঘটেছে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে। একটি ওভার ব্রিজের নিচে আটকা পড়ে থাকতে দেখা গেছে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি প্লেন।

এক সাংবাদিক এই ভিডিওটি টুইট করেছেন। ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, এয়ার ইন্ডিয়ার পরিত্যক্ত ওই প্লেনটি হাইওয়ে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্লেনের উচ্চতার এটি ওভারব্রিজের সঙ্গে আটকে যায়। সে সময় এর পাশ দিয়ে গাড়ি চলতে দেখা গেছে। এই ভিডিও দেখে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছে।

#WATCH An @airindiain plane(not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts nowpic.twitter.com/pukB0VmsW3