ভারতে দশেরা শোভাযাত্রায় বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা, হতাহত অনেক

ভারতের ছত্তিশগড়ে দশেরার শোভাযাত্রায় ঢুকে কয়েকজনকে পিষে দিয়েছে একটি দ্রুতগতির গাড়ি। এতে এখন পর্যন্ত একজন নিহত ও ২০ জনের বেশি আহত হওয়ার খবর জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো।

নিহত ওই ব্যক্তির নাম গৌরব আগারওয়াল (২১)। তিনি জশপুরের পথলগাঁও এলাকার বাসিন্দা বলে জানা যায়।

এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, ছত্তিশগড়ের জশপুরের পথলগাঁও এলাকায় ওই শোভাযাত্রা বের হয়। হঠাৎ একটি গাড়ি শোভাযাত্রার মাঝ বরাবর ঢুকে পড়ে। গাড়ির ধাক্কায় চারদিকে ছিটকে পড়ে মিছিলে অংশ নেওয়া মানুষজন। এসময় মাটিতে পড়ে থাকা কয়েকজনকে পিষে দিয়ে চলে যায় গাড়িটি।

Disturbing accident caught on camera in Chhattisgarh, a speeding vehicle rams into a group of people, several people crushed in Jashpur, #Chhattisgarh.

1 dead many injured.@nicobartimes_in pic.twitter.com/Byw6b1cvA5