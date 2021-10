সাগরে তেল কেন্দ্রকে বিলাসবহুল পর্যটন স্পট বানাচ্ছে সৌদি

পর্যটকদের আকর্ষণ করতে নানা কৌশলে কাজ করছে সৌদি আরব। এবার সাগরে তেল কেন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে ‘দ্যা আরআইজি’ প্রজেক্টের উদ্বোধন করা হলো। সমুদ্রতীরে তেল কেন্দ্রভিত্তিক বিশ্বে প্রথম এ ধরনের পর্যটন কেন্দ্র চালু করছে সৌদি। স্থানীয় সময় শনিবার (১৫ অক্টোবর) দেশটির পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড ( পিআইএফ) এ ধরনের প্রজেক্ট চালু করার ঘোষণা দিয়েছে।

আরব উপসাগরের দেড় লাখ বর্গমিটারের বেশি বিস্তৃত এলাকাজুড়ে থাকছে এই বিশাল আয়োজন। এই প্রজেক্টের আওতায় পর্যটকদের জন্য সব ধরনের আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই প্রজেক্ট ঘোষণার আগে পর্যটকরা চাইলেও সেখানে যেতে পারতেন না। পর্যটন কেন্দ্রিক এই প্রজেক্টে ব্যয় হবে চারশ বিলিয়ন ডলার। দেশের জনগণ এবং সৌদি সরকারের অর্থায়নে নির্মিত হবে এই পর্যটন কেন্দ্র।

