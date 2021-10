রান্নার পাত্রে যাত্রা করলেন বর-কনে

বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে অনেক আগেই। এর মধ্যে রাজ্যজুড়ে দেখা দিয়েছে বন্যা। যানবাহন চলাচলের সুযোগ না থাকায় বর ও কনেপক্ষের কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা দেয়। বিয়ের জন্য নির্ধারিত মন্দিরে কীভাবে যাবেন বর-কনে?

বিকল্প উপায় খুঁজতে থাকলেন সবাই। অবশেষে মিললো অভিনব বিকল্প। নিকটস্থ এক মন্দির থেকে নেওয়া হলো রান্না করার বিশাল এক পাত্র। সেই পাত্রে ভেসেই গন্তব্যে পৌঁছালেন বর-কনে। করলেন মালাবদল, এক করলেন দুই জোড়া হাত।

ভারতের কেরালা রাজ্যে ঘটেছে এই ঘটনা। আকাশ ও ঐশর্য নামে ওই যুগলের যাত্রাপথের একটি ভিডিও ছড়িয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। যাত্রায় বিড়ম্বনায় হলেও অভিনন্দন ও প্রশংসার জোয়ারে ভাসছেন এই নবদম্পতি।

ভিডিওতে দেখা যায়, অ্যালুমিনিয়ামের ওই পাত্রটিতে বসেছেন আকাশ ও ঐশর্য। তাদের পথ দেখাচ্ছেন এক ফটোগ্রাফারসহ আরও কয়েকজন।

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের কেরালায় টানা কয়েকদিন ধরে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে এখন পর্যন্ত ২৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ফসলি জমি পানিতে তলিয়ে গেছে। বন্যাকবলিত এলাকাগুলোতে এখনো উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর বিশেষ টিম। ২০১৮ সালেও রাজ্যটিতে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় পাঁচশর মতো মানুষ নিহত ও ১০ লাখের বেশি মানুষ ঘরছাড়া হন।

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time :) pic.twitter.com/mqldzgKIkd