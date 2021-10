উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টি-বন্যায় ১৬ জনের মৃত্যু

ভারতের উত্তরাখণ্ডে ভারি বৃষ্টি এবং আকস্মিক বন্যায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত তিনদিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে সেখানে। কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, বন্যাকবলিত এলাকায় এবং ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আরও বহু মানুষের মৃত্যু হতে পারে। খবর এনডিটিভির।

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী পুশকার সিং ধামির বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএনআইয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারি বৃষ্টি, বন্যায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট এবং ব্রিজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

#WATCH | An under construction bridge, over a raging Chalthi River in Champawat, washed away due to rise in the water level caused by incessant rainfall in parts of Uttarakhand. pic.twitter.com/AaLBdClIwe