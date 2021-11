ঝড়ের কারণে ৩ শতাধিক অভিবাসনপ্রত্যাশীকে ঢুকতে দিলো ইতালি

উত্তাল ভূমধ্যসাগরে কয়েকদিন ধরে ভাসতে থাকা তিন শতাধিক অভিবাসনপ্রত্যাশীকে অবশেষে তীরে নামার অনুমতি দিলো ইতালি। বুধবার (১০ নভেম্বর) ৩০৬ অভিবাসনপ্রত্যাশীকে নিয়ে সিসিলি যাওয়ার অনুমতি পেয়েছে উদ্ধারকারী জাহাজ ওশিন ভাইকিং। খবর দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের।

ইউরোপভিত্তিক দাতব্য সংস্থা এসওএস মেডিটেরানি এক টুইটে বলেছে, ওশিন ভাইকিংয়ের আরোহীদের জন্য বিশাল স্বস্তি। ইতালির সামুদ্রিক কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছে, জাহাজের ৩০৬ আরোহী সিসিলির অগাস্টায় নামতে পারবে।

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের তীরে নামার অনুমতি দেওয়ার কারণ হিসেবে সংস্থাটি জানায়, রাতে আরও একটি প্রবল ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তীরে নামানোর প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের স্থবিরতা এড়াতে কর্তৃপক্ষগুলোকে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

Immense relief onboard the #OceanViking: Italian maritime authorities informed us the 306 survivors would disembark in Augusta, Sicily.



A severe storm is expected again tonight. We call on States to set up a disembarkation mechanism to avoid these repeated standoffs. pic.twitter.com/SrSiIRYgO7