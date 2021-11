‘ফোন পড়ে গিয়েছিল’, কোহলি-কন্যাকে ধর্ষণের হুমকি নিয়ে আজব যুক্তি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের কাছে হারের পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের তৎকালীন অধিনায়ক বিরাট কোহলির নয় মাসের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছিল একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে। এ নিয়ে ব্যাপক হইচই পড়ে যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। পরিচয় লুকাতে টুইটারে নিজেকে পাকিস্তানি দেখানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্ত যুবক। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতায় সম্প্রতি ধরা পড়েছেন সেই লোক। কিন্তু তার হুমকি দেওয়া নিয়ে এখন অদ্ভুত সব যুক্ত দেখাচ্ছেন স্বজনেরা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, গত বুধবার (১০ নভেম্বর) হায়দরাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ২৩ বছর বয়সী রামনাগেশ আলিবাতিনিকে। পেশায় তিনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, আগে একটি ফুড ডেলিভারি অ্যাপে কাজ করলেও বর্তমানে বেকার।

ছেলে গ্রেফতারের পর ভেঙে পড়েছেন বাবা শ্রীনিবাস। তার বক্তব্য, আমার ছেলে ক্রিকেটপ্রেমী এবং প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সে খুব শান্ত। যখন জানতে পারলাম সে কী করেছে, আমি তাকে বলেছিলাম, ভারত যদি পাকিস্তানের কাছে হারে, তাহলে তার উচিত ছিল ক্রিকেটারদের নিয়ে টুইট করা, তাতে কন্যার কথা উল্লেখ করা উচিত নয়। আমি বুঝতে পারছি না সে কেন এমন করল।

The phone slipped and the tweet got posted.



The phone slipped again and his profile changed into a fake Pakistani account. The phone slipped yet again and the older tweets got deleted. pic.twitter.com/EnwiuMzQAQ