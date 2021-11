আমি কখনোই বিয়ের বিপক্ষে ছিলাম না: মালালা

শান্তিতে সর্বকনিষ্ঠ নোবেল পুরস্কারজয়ী নারীশিক্ষা অধিকারকর্মী মালালা ইউসুফজাই বলেছেন, তিনি কখনোই বিয়ের বিপক্ষে ছিলেন না। শুধু বিষয়টি নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ ছিল তার। এখন মনের মতো একজনকে বিয়ে করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করছেন বলেও জানিয়েছেন এ তরুণী।

চলতি বছরের জুলাইয়ে ব্রিটিশ সাময়িকী ভোগকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মালালা বলেছিলেন, আমি বুঝি না মানুষ কেন বিয়ে করে। কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে চাইলে বিয়ের দলিলে কেন সই করতে হবে? এটি শুধু পার্টনারশিপ (অংশীদারত্ব) কেন হতে পারে না?

এই মন্তব্যের জেরে সেসময় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন পাকিস্তানি তরুণী। গত সপ্তাহে এক পাকিস্তানি যুবককে বিয়ে করেছেন জানানোর পর আবারও সমালোচনার তীরে বিদ্ধ হন মালালা। অনেকেই তাকে ‘সুবিধাবাদী’, ‘ভণ্ড’ বলে মন্তব্য করেন।

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP