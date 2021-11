সালমান খুরশিদের বাড়িতে উগ্রবাদীদের হামলা-অগ্নিসংযোগ

ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সালমান খুরশিদের বাড়িতে হামলা এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। দেশটির উগ্রবাদী হিন্দুরা এই হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সমালোচকরা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনামলে সর্বশেষ সহিংসতার ঘটনা এটি। খবর আল জাজিরার।

দেশটির প্রধান বিরোধীদল কংগ্রেসের এই শীর্ষ নেতার ‘সানরাইজ ওভার অযোধ্যা’ বইয়ের কিছু অংশ নিয়ে বিতর্কের পর হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটলো। গত মাসে প্রকাশিত ওই বইটিতে প্রধানমন্ত্রী মোদির অধীনে হিন্দু জাতীয়তাবাদ যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে তাকে জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি।

পুলিশ জানিয়েছে, কট্টরবাদী স্থানীয় হিন্দু গোষ্ঠীর প্রায় ২০ জন সোমবার সালমান খুরশিদের বাড়ির কাছে জড়ো হয়। তারা চিৎকার করে স্লোগান দিচ্ছিল, পাথর ছুড়ে বেশ কিছু জানালা ভেঙে দেয়, লুটপাট চালায় এবং একটি দরজায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

পুলিশ বলছে, অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে। তবে এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

২০১২ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সালমান খুরশিদ। তবে হামলার ঘটনার সময় তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। পরবর্তীতে ওই হামলার ঘটনার ভিডিও তিনি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন।

