অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নৌকায় দমবন্ধ হয়ে মারা গেলো ১০ জন

লিবিয়া উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের একটি নৌকা থেকে ১০ জনকে মৃত এবং ৯৯ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছে আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস (এমএসএফ)। ছোট নৌকায় অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে ওই ১০ জন দমবন্ধ হয়ে মারা যান বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

এমএসএফ জানায়, তাদের স্বেচ্ছাসেবকরা আকাশপথে নজরদারি করার সময় লিবিয়া সৈকত থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে একটি বিপৎসংকেত পান। তাতে সাড়া দিয়ে এগিয়ে যায় উদ্ধারকারী জাহাজ জিও ব্যারেন্টস। উদ্ধারকারীরা একটি কাঠের নৌকার তলায় ১০ জনের মরদেহ খুঁজে পান।

এই মৃত্যু এড়ানো যেতো উল্লেখ করে এমএসএফ টুইটারে বলেছে, এসব ব্যক্তি ১৩ ঘণ্টা সমুদ্রে ভেসে থাকার পর দমবন্ধ হয়ে মারা যান। ২০২১ সালে এসে আমরা এটি কীভাবে মেনে নিতে পারি?

10 avoidable deaths. Like the other 1,225 who have lost their lives in crossing the #Med since the beginning of the year. 10 persons who died from suffocation, after 13 hours adrift at sea. The deadly central #Med route. How can we accept this in 2021? Photo ©Candida Lobes pic.twitter.com/0thOsa6btS