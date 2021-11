মহিষ দুধ দিচ্ছে না, অভিযোগ নিয়ে থানায় হাজির কৃষক!

কথায় বলে, ‘যে গরু দুধ দেয়, তার লাথিও খেতে হয়’। কিন্ত যে মহিষ দুধ দেয় না, তার জন্য কী করা উচিত? এর উত্তর খুঁজে না পেয়েই হয়তো পুলিশের কাছে হাজির হয়েছিলেন ভারতের এক কৃষক। না, তিনি মহিষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে যাননি। তবে যা করেছেন, তাতেও হকচকিয়ে গেছেন পুলিশ কর্মকর্তারা।

মধ্য প্রদেশের সেই লোকের অভিযোগ, তার মহিষ ভালোই ছিল। প্রতিদিন কয়েক লিটার দুধও দিত। হঠাৎ করেই সে দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে! সেই রহস্যের সমাধানের জন্যই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মহিষের মালিক।



ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, সম্প্রতি মহিষটি নিয়ে স্থানীয় নয়াগাঁও থানায় হাজির হয়েছিলেন ৪৫ বছরের বাবুলাল যাদব। তিনি অভিযোগ করেছেন, এই মহিষ দিব্যি দুধ দিচ্ছিল। সেই দুধ দিয়ে চাহিদা মেটাতো তার পরিবার। কিন্তু পাঁচদিন হলো দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে মহিষটি। এমন নয় যে, বাবুলাল তাকে খেতে দেননি বা সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাহলে দুধ দিচ্ছে না কেন?

A farmer in MP took his buffalo to a police station on Saturday, complaining that the animal refused to be milked & was possibly under the influence of witchcraft. However, police helped him with some veterinary advice, following which,his issue was resolved.



