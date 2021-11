ভারতে কৃষকদের আনন্দ মিছিল, মিষ্টি বিতরণ

বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণার পর আনন্দ মিছিল বের করেন ভারতের কৃষকরা। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আনন্দ মিছিল বের হওয়া, মিষ্টি বিতরণের খবর জানা গেছে।

ভারতের গাজীপুর সীমান্ত অঞ্চলের কৃষকরা মিছিল নিয়ে বের হন। এসময় তারা কিষান একতা জিন্দাবাদ এমন স্লোগানও দেন। গত প্রায় এক বছর ধরে আন্দোলনে মোদী সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে সফল হলেন তারা।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতে পাশ হয় তিন কৃষি আইন। এরপর থেকেই এই আইনের বিরোধিতায় হরিয়ানা, পাঞ্জাবসহ দেশের নানা প্রান্তে আন্দোলন শুরু হয়। নভেম্বরে কৃষকরা দিল্লির পথে অগ্রসর হন। সেই থেকে আন্দোলন আরও তীব্র হয়। দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তবে বিষয়টির সুরাহা হয়নি। করোনা মহামারির মধ্যেও নিজেদের চেষ্টায় আন্দোলন চালিয়ে গেছেন কৃষকরা।

The excitement at Singhu border is contagious like the power of the protest is. @AmmyVirk veera tuhada dabde ni on loop. pic.twitter.com/Y3t3LgGdN7