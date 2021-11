যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিসমাস প্যারেডে গাড়ি হামলা, হতাহত বেশ কয়েকজন

যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যে একটি ক্রিসমাস প্যারেডে গাড়ি হামলায় হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। তাদের মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে বেশ কয়েকজন। পুলিশ ঘটনাটি নিশ্চিত করলেও কতজন মারা গেছেন এ হামলায় তা এখনও প্রকাশ করা হয়নি। খবর বিবিসির।

দ্যা গার্ডিয়ানের খবরে প্রকাশিত একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, ক্রিমসাস প্যারেড চলাকালীন একটি গাড়ি তাদের ওপর দিয়ে যায়। এতে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে।

ওয়াকেশা নগরীতে স্থানীয় সময় রোববার (২১ নভেম্বর) এ ঘটনা ঘটে। নগরীর পুলিশ প্রধান ডন থমসন বলেন, একটি গাড়ি ২০ জনের মতো মানুষের ওপর হামলা চালায়। যাদের মধ্যে শিশুরাও আছে। তবে ঘটনার বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করেননি তিনি।

তিনি আরও জানান, হামলাকারী সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি আগে কারাগারে ছিলেন। তবে কেন তিনি এ হামলা চালিয়েছেন তার বিস্তারিত কিছু বলেননি তিনি।

This was recorded from the City of Waukesha’s Facebook account, which was streaming the parade.



You can see a red SUV speed right past these band members, hear screams and then a law enforcement officer running. @fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I