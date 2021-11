সান দিয়েগোর সড়কে ভেসে বেড়াচ্ছে কাড়ি কাড়ি ডলার

অর্থের লোভ কে সামলাতে পারে। তাও যদি হয় সড়কে উড়ে বেড়াচ্ছে নোট। এমন দৃশ্য দেখে লোভ সামলানো দায়, তাই সেই টাকা কুড়িয়ে নিচ্ছেন অনেকে। এমনটি ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সান দিয়েগো কাউন্টির একটি সড়কে।

স্থানীয় সময় শুক্রবার (১৯ নভেম্বর) এ ঘটনা ঘটে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পথচারীদের ডলার কুড়ানোর সেই দৃশ্য ভাইরাল হয়েছে।

ভিডিওতে দেখা গেছে, মানুষ সড়কের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, বেসামাল হয়ে ডলার কুড়াচ্ছে। কাউকে কাউকে দেখা গেছে আকাশের দিকে নোট ছুড়ে উল্লাস প্রকাশ করতে। পুলিশের বাধা মানতেও নারাজ তারা।

ক্যালিফোর্নিয়া হাইওয়ে টহল পুলিশের সার্জেন্ট কার্টিস মার্টিন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, মানুষ যে সড়ক থেকে টাকা কুড়িয়ে নিয়েছে, চুরি করেছে, তার যথেষ্ট ভিডিও প্রমাণ হাতে আছে।

তিনি জানান, রাস্তায় হাজারো নোট ছড়িয়ে পড়েছিল। এগুলোর মালিক একটি ব্যাংক। তবে এতো ডলার সড়কে কিভাবে এলো তা এখনও স্পষ্ট হওয়া যায়নি।

California drivers stop their cars on the freeway and go nuts as cash falls from armored vehicle. Highway Patrol warning drivers if they don’t turn the money in, “they could be facing charges”. pic.twitter.com/TukNPyJtRg