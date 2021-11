ভারতে মোদীর সমালোচক কাশ্মীরি মানবাধিকারকর্মী গ্রেফতার

ভারতে নরেন্দ্র মোদীর সরকারের কঠোর সমালোচক এক কাশ্মীরি মানবাধিকারকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খুররম পারভেজ নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। সন্ত্রাসবিরোধী যে কঠোর আইনে তিনি গ্রেফতার হয়েছেন, তাতে জামিন পাওয়া প্রায় অসম্ভব বলে জানিয়েছে বিবিসি।

এ ঘটনায় এরই মধ্যে সরব হয়েছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহল। এটি ‘মানবাধিকার রক্ষকদের মুখ বন্ধ করার ঘৃণ্য অপচেষ্টা’ অভিযোগ করে তারা দ্রুত খুররমের মুক্তি দাবি করেছেন।

খুররম পারভেজ ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের অন্যতম সমালোচক। তার সংগঠন জম্মু কাশ্মীর কোয়ালিশন অব সিভিল সোসাইটি (জেকেসিসিএস), উপত্যকা অঞ্চলটিতে সরকারি বাহিনীর হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বাড়াবাড়ির বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তিনি এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলন্টারি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সেরও (আফাদ) চেয়ারপারসন। এটি একটি আন্তর্জাতিক অধিকার সংস্থা, যা কাশ্মীরসহ এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় মানুষজন গুম হওয়ার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

এর আগে ২০১৬ সালেও একবার গ্রেফতার হয়েছিলেন খুররম। তখন সুইজারল্যান্ডে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ৩৩তম অধিবেশনে যোগ দিতে বাধা পাওয়ার একদিন পরেই গ্রেফতার হন তিনি। খুররমকে বিতর্কিত জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল, যাতে অভিযুক্তকে দুই বছর পর্যন্ত বিনাবিচারে আটকে রাখা যায়। তবে আন্তর্জাতিক নানা গোষ্ঠীর ব্যাপক চাপের মুখে ৭৬ দিন পর মুক্তি পান এ মানবাধিকারকর্মী।

I’m hearing disturbing reports that Khurram Parvez was arrested today in Kashmir & is at risk of being charged by authorities in #India with terrorism-related crimes. He’s not a terrorist, he’s a Human Rights Defender @mujmash @RaftoFoundation @GargiRawat @NihaMasih pic.twitter.com/9dmZOrSwMY