ক্যান্সারে হার মানলেন বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার ভিরগিল অ্যাবলোহ

ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বিশ্ব বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার ভিরগিল অ্যাবলোহ মারা গেছেন। রোববার ৪১ বছর বয়সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। লুইস ভুইটনের মালিকের বরাত দিয়ে এই খবর দিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া ভিরগিল অ্যাবলোহ ইটালিয়ান ফ্যাশন ব্র্যান্ড অফ হোয়াইটের চিফ এক্সিকিউটিভ। তিনি ২০১৮ সালের মার্চ থেকে লুইস ভুইটনে যোগ দেন। ভিরগিল লুইস ভুইটনের আর্ট ডিরেক্টর ছিলেন।

লুইস ভুইটনের চিফ এক্সিকিউটিভ বারনার্ড আরনল্ট এক বিবৃতে জানান, ‘এটা আমাদের জন্য খুবই মর্মান্তিক খবর। ভিরগিল শুধু একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ফ্যাশন ডিজাইনার ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুন্দর মনের অধিকারী ও জ্ঞানী ব্যক্তি।’

LVMH, Louis Vuitton and Off White are devastated to announce the passing of Virgil Abloh, on Sunday, November 28th, of cancer, which he had been battling privately for several years. pic.twitter.com/CytwZLvSFu