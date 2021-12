জাতীয় সংগীত ‘অবমাননা’, মমতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে এবার ভারতের জাতীয় সংগীত অবমাননার অভিযোগ তুললো বিজেপি। এ নিয়ে পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগও দায়ের করেছে তারা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, বুধবার (১ ডিসেম্বর) মুম্বাইয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় জাতীয় সংগীত শুরুর খানিকটা পরে উঠে দাঁড়ান মমতা ব্যানার্জী। এ নিয়েই সরব হয়েছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ভারতের জাতীয় সংগীতকে অসম্মান করেছেন।

এরপর থেকে একের পর এক বিজেপি নেতা সেই মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন। ভিডিওতে দেখা যায়, মাঝপথে জাতীয় সংগীত শেষ করে হঠাৎই বসে যান মমতা। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন এক বিজেপি নেতা।

Bengal CM @MamataOfficial sitting at a constitution post insults National Anthem at a gathering in Mumbai.



Doesn't she know proper National Anthem etiquette or is she insulting knowingly? pic.twitter.com/sE74gZtkzD