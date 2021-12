মৈত্রী দিবসে মোদীর টুইট

আজ বাংলাদেশ এবং ভারতের মৈত্রী দিবস। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল প্রতিবেশী ভারত। ওই দিনটিকে স্মরণ করে ৬ ডিসেম্বর মৈত্রী দিবস পালিত হচ্ছে।

এদিকে মৈত্রী দিবস উপলক্ষে টুইট করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, আজ ভারত এবং বাংলাদেশের মৈত্রী দিবস। যৌথভাবে আমরা ৫০ বছরের বন্ধুত্বকে স্মরণ ও উদযাপন করছি।

Today India and Bangladesh commemorate Maitri Diwas. We jointly recall and celebrate the foundations of our 50 years of friendship. I look forward to continue working with H.E. PM Sheikh Hasina to further expand and deepen our ties. #मैत्री_दिवस #মৈত্রী_দিবস#MaitriDiwas