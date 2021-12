হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রতিরক্ষাপ্রধানের মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ ভারত

হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ভারতের প্রতিরক্ষাপ্রধান বিপিন রাওয়াত, তার স্ত্রী, প্রতিরক্ষা সহকারী, নিরাপত্তা কমান্ডো, বিমানবাহিনীর কর্মকর্তাসহ ১৩ জন। একসঙ্গে এতগুলো মহামূল্যবান প্রাণ ঝরে যাওয়ায় শোকের সাগরে ডুবে গেছে ভারত। বুধবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ভারতীয় বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে এক টুইটে রাওয়াতসহ ১৩ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এর পরপরই শোকের বন্যা বয়ে যায় ভারতের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একাধিক টুইট করেছেন বিপিন রাওয়াতকে নিয়ে। তিনি বলেছেন, তামিলনাড়ুতে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। সেখানে আমরা জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তার স্ত্রী এবং সশস্ত্র বাহিনীর অন্য কর্মীদের হারিয়েছি। তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতের সেবা করেছেন। শোকাহত পরিবারের জন্য আমার সমবেদনা।

Gen Bipin Rawat was an outstanding soldier. A true patriot, he greatly contributed to modernising our armed forces and security apparatus. His insights and perspectives on strategic matters were exceptional. His passing away has saddened me deeply. Om Shanti. pic.twitter.com/YOuQvFT7Et

আরেক টুইটে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, জেনারেল বিপিন রাওয়াত অসাধারণ সৈনিক ছিলেন। একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। তিনি আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। কৌশলগত বিষয়ে তার অন্তর্দৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্যতিক্রমী। তার মৃত্যু আমাকে গভীরভাবে শোকাহত করেছে।

শোক জানিয়েছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। টুইটারে তিনি বলেছেন, তামিলনাড়ুতে আজ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রতিরক্ষাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তার স্ত্রী এবং সশস্ত্র বাহিনীর ১১ সদস্যের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত। তার অকাল মৃত্যু আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ও দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

I extend my condolences to the family of Gen Bipin Rawat and his wife.

This is an unprecedented tragedy and our thoughts are with their family in this difficult time.

Heartfelt condolences also to all others who lost their lives.



India stands united in this grief.