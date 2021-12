ইউরোপের ১৫ দেশে আশ্রয় পাচ্ছেন ৪০ হাজার আফগান

নতুন করে প্রায় ৪০ হাজার আফগান শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৫টি দেশ। এর মধ্যে শুধু জার্মানিই গ্রহণ করবে ২৫ হাজার, এছাড়া নেদারল্যান্ডস ৩ হাজার ১৫৯ জন এবং ফ্রান্স ও স্পেন উভয়ে আড়াই হাজার করে শরণার্থীকে আশ্রয় দেবে। বৃহস্পতিবার (৯ ডিসেম্বর) দেশগুলোর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ ঘোষণা দিয়েছেন ইউরোপের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনার ইলভা জোহানসন।

তার মতে, এটি সংহতির পক্ষে প্রশংসনীয় একটি কাজ এবং নিয়ন্ত্রিত উপায়ে আরও বেশি আফগানকে আশ্রয় দেওয়া ‘অবৈধ অভিবাসন’ ঠেকাতে সাহায্য করবে।

এর আগে, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ইউরোপীয় ইউনিয়নকে (ইইউ) আগামী পাঁচ বছরে সাড়ে ৪২ হাজার আফগানকে আশ্রয় দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তবে সেসময় এতে আপত্তি জানায় ইইউর কয়েকটি সদস্য দেশ।

গত ১৫ আগস্ট তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের পর থেকে আনুমানিক ৮৫ হাজার আফগান পালিয়ে ইইউর কাছাকাছি দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন। ভয়াবহ খরার কারণে সেখানে নতুন করে শরণার্থীর ঢল নামতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

Today at #JHA @EUCouncilPress

I announced that 15 EU Member States have pledged to give protection to almost 40,000 Afghans. This, hand in hand with better measures to deal with irregular migration, is how we move forward on #MigrationEU.@EUHomeAffairs @EU2021SI @EP_Justice pic.twitter.com/ENrw0cmb3A