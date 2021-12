চাকরি ছাড়ার কথা ভাবছেন বিশ্বের ‘শীর্ষ ধনী’ ইলন মাস্ক

চাকরি ছাড়ার কথা ভাবছেন ইলেক্ট্রিক গাড়িনির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান নির্বাহী (সিইও) ইলন মাস্ক। বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সিইও’র পদ ছেড়ে ফুলটাইম ইনফ্লুয়েন্সার হতে চান বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ ধনী এই ব্যক্তি।

শুক্রবার (১০ ডিসেম্বর) এক টুইটে ইলন মাস্ক তার অনুসারীদের কাছে জানতে চান, আমি চাকরি ছেড়ে ফুলটাইম ইনফ্লুয়েন্সার হওয়ার কথা ভাবছি। এ বিষয়ে আপনারা কী ভাবেন?

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় টেসলা সিইও’কে অনুসারীদের কাছে প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে দেখা যায়। গত মাসে তিনি টুইটারে জানতে চেয়েছিলেন, টেসলায় তার শেয়ারের ১০ শতাংশ কি বিক্রি করে দেওয়া উচিত? এতে সায় দিয়েছিলেন বেশিরভাগ মন্তব্যকারী। এরপর থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ১২শ কোটি ডলারের শেয়ার বিক্রি করেছেন ইলন মাস্ক।

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt