লেবাননে ফিলিস্তিনি ক্যাম্পে বিস্ফোরণ, হতাহত বহু

লেবাননের বন্দর শহর টাইরে একটি ফিলিস্তিনি শরণার্থী ক্যাম্পে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছে। এতে বেশ কয়েকজন মারা গেছেন, আহত হয়েছেন আরও অনেকে। শুক্রবার (১০ ডিসেম্বর) রাতে বুর্জ আল-শেমালি ক্যাম্পে এ বিস্ফোরণ ঘটে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি (এনএনএ)।

ক্যাম্পের ভেতরের একটি সূত্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছে, বিস্ফোরণে কমপক্ষে এক ডজন লোক আহত হয়েছেন। এসময় কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটেছে নিশ্চিত করলেও এর সংখ্যা জানাতে পারেননি তিনি।

এনএনএ’র খবর অনুসারে, ক্যাম্পের ভেতর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের কোনো অস্ত্র গুদামে এ বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় এক বিচারক।

So far, ONLY Saudi TV AlArabiya is reporting 13 killed in the large blast that rocked a Palestinian refugees camp in the southern Lebanese port city of Tyre on Friday night at a Hamas weapons depothttps://t.co/nvIEO5qaPbhttps://t.co/w90UsY60nr