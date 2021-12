হাইতিতে ট্যাংকার বিস্ফোরণে নিহত ৫০

ক্যারিবিয়ান দেশ হাইতিতে জ্বালানি ট্যাংকার বিস্ফোরণে অন্তত ৫০ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার সকালে দেশটির উত্তরে ক্যাপ-হাইতিয়ান শহরে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন স্থানীয় চিকিৎসকরা। খবর বিবিসির।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, হাইতির সরকারি কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন, বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়ে যেতে পারে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় হাসপাতালগুলো আহত মানুষে ভরে গেছে।

এই ঘটনায় দেশটিতে তিন দিনের শোক ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল হেনরি। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার পর পুরো ক্যারিবিয়ান জাতি শোকাহত।

ডেপুটি মেয়র প্যাট্রিক আলমোনোরের বরাত দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে, একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্যাংকারটি উল্টে যায়। এরপর ট্যাংকারের জ্বালানি সংগ্রহ করতে সড়কে চলে আসেন পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এসময় ট্যাংকার বিস্ফোরণে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে যায়। এতে অনেকে হতাহত হন।

ডেপুটি মেয়র প্যাট্রিক আলমোনোর বলেন, বিস্ফোরণে ওই এলাকার প্রায় ২০টি বাড়ি পুড়ে গেছে। তবে এসব বাড়ির কত মানুষ হতাহত হয়েছেন সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু জানতে পারেননি।

Plus de 50 morts, des dizaines de brûlés et de blessés répartis dans les hôpitaux du Cap-Haïtien et des environs, plus d'une vingtaine de maisons incendiées, tel est le bilan partiel après l'explosif d'un camion citerne dans le nord d'Haïti dans la nuit du 14 décembre 2021 pic.twitter.com/SWNqlsX4ek