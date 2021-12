রাওয়াতের হেলিকপ্টারে থাকা শেষ ব্যক্তিটিও মারা গেলেন

মারা গেলেন সদ্যপ্রয়াত ভারতের প্রতিরক্ষাপ্রধান বিপিন রাওয়াতের হেলিকপ্টারে থাকা শেষ জীবিত ব্যক্তিটিও। গত ৮ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুতে ভয়াবহ সেই হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং। সেই থেকে চিকিৎসাধীন থাকার পর বুধবার (১৫ ডিসেম্বর) সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। দুপুরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে টুইটারে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

টুইটে বলা হয়েছে, ভারতীয় বিমান বাহিনী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, ৮ ডিসেম্বর হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় আহত গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং সকালে মারা গেছেন। তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা।

IAF is deeply saddened to inform the passing away of braveheart Group Captain Varun Singh, who succumbed this morning to the injuries sustained in the helicopter accident on 08 Dec 21. IAF offers sincere condolences and stands firmly with the bereaved family.