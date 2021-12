স্কুলে হামলার ‘গুজবে’ যুক্তরাষ্ট্রে তোলপাড়, নিরাপত্তা জোরদার

যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলগুলোতে আবারও বন্দুকহামলা হতে পারে, এমন একটি খবর ছড়িয়ে পড়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া সাইট টিকটকে। এর জেরে শুক্রবার (১৭ ডিসেম্বর) ক্লাস বাতিল করে দেয় অনেক স্কুল। বাড়ানো হয় নিরাপত্তা। ঘটনা জানতে নড়েচড়ে বসে এফবিআই, হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মতো সংস্থাগুলো। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সম্ভাব্য হামলার খবরটি গুজব ছিল। এমন কোনো হুমকি আপাতত নেই।

হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি জেন প্যাসকি এক টুইটে বলেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া স্কুলে সহিংসতার হুমকির বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে হোয়াইট হাউজ এবং কেন্দ্রীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। আমরা জানি, সারা দেশে অনেক স্কুল আজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং কিছু অভিভাবক সন্তানদের বাড়িতে রাখছেন।

এফবিআই জানিয়েছে, তারা সম্ভাব্য হুমকিগুলো খতিয়ে দেখছে। আর ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (ডিএইচএস) পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ১৭ ডিসেম্বর স্কুলগুলোতে হামলা হতে পারে এমন খবর ছড়ানোর বিষয়ে তারা অবগত। তবে এখন পর্যন্ত সতর্কতা জারির মতো সুনির্দিষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই।

The @WhiteHouse and federal law enforcement are closely monitoring threats of violence in schools circulating on social media. We know a number of schools across the country are closing today, and some parents are keeping their children home. https://t.co/ZWsGlZ0gd2