পাকিস্তানে বিস্ফোরণে নিহত ১০, আহত ১২

পাকিস্তানের করাচিতে বিস্ফোরণে ১০ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় শনিবার (১৮ ডিসেম্বর) এ ঘটনা ঘটে। করাচির পুলিশের মুখপাত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেন। খবর ডনের।

জানা গেছে, শনিবার দুপুরে পাকিস্তানের করাচি শহরের শেরশাহ এলাকার পরচা চকে এ বিস্ফোরণ ঘটে। শেরশাহের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা জাফর আলি শাহ জানিয়েছেন, একটি বেসরকারি ব্যাংকের পাশের নালার কাছে বিস্ফোরণটি ঘটে। সেখানে একটি পেট্রলপাম্পও ছিল।

বিস্ফোরণে ধসে যাওয়া ভবনের ভেতরে এখনও অনেকে আটকা পড়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর এলাকাটিকে ঘিরে রাখা হয়েছে। চলছে উদ্ধার কাজ।

Massive B0mb Blast in Karachi; At least 8 k!lled, 5 injured as of now pic.twitter.com/rlNu4orNR6