গোল দিয়েই নাচতে শুরু করলো হরিণ

ফুটবল খেলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গোল। কোনো খেলায় গোল না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাওয়া যায় না। খেলার মুহূর্তে একটি কাঙ্ক্ষিত গোলের অপেক্ষায় থাকেন কোচ এবং খেলোয়াড়রা। পছন্দের দল গোল করলেই গ্যালারিতে ভক্ত-দর্শকরা উল্লাসে মেতে ওঠেন। গোলের পর খেলোয়াড়দের আনন্দও যেন ধরে না।

ফুটবলে জয়-পরাজয়ও নির্ভর করে এই গোলের ওপরই। অনেক সময় একটি গোলের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তা পেলে বাঁধ ভাঙা আনন্দে মেতে ওঠেন সবাই।

সম্প্রতি এমনই একটি গোলের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তবে সেটি কোনো মানুষের নয় একটি হরিণের। ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে হরিণটি একটি মাঠের মধ্যে বল নিয়ে খেলছে।

তারপর সে তার শিং দিয়ে বলটি নিয়ে গোল দেওয়ার চেষ্টা করছে। গোল দিয়েই আনন্দে নাচতে শুরু করে হরিণটি। জয়ের আনন্দ যে শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তা এই হরিণটির উচ্ছ্বাস দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। হরিণটি মনে করিয়ে দিলো সব প্রাণীর মধ্যেই জয়ের অনুভূতি একই রকম।

No big deal; just a deer scoring a goal then celebrating... pic.twitter.com/AKhGIKSDF7