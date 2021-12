মাঝ আকাশে ভেঙে পড়লো ভারতীয় যুদ্ধবিমান, পাইলট নিহত

মাঝ আকাশে আবারও দুর্ঘটনায় পড়লো ভারতীয় বিমান বাহিনীর মিগ-২১ যুদ্ধবিমান। স্থানীয় সময় শুক্রবার (২৪ ডিসেম্বর) রাতে রাজস্থানে ভেঙে পড়েছে সবশেষ মিগ-২১ বাইসন। এ ঘটনায় এরই মধ্যে শোরগোল পড়ে গেছে দেশটিতে। কারণ, চলতি বছরে এ নিয়ে পঞ্চমবার দুর্ঘটনার মুখে পড়লো ভারতীয় যুদ্ধবিমানগুলো।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে এক টুইটে জানানো হয়েছে, স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৮টার দিকে ওয়েস্টার্ন সেক্টরে প্রশিক্ষণ চলার সময় ভেঙে পড়ে মিগ-২১ যুদ্ধবিমানটি। এ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

This evening, around 8:30 pm, a MiG-21 aircraft of IAF met with a flying accident in the western sector during a training sortie. Further details are awaited.

An inquiry is being ordered.