ভূমধ্যসাগরে তিন দিনে চার শতাধিক অভিবাসনপ্রত্যাশী উদ্ধার, মৃত বহু

বড়দিনের ছুটির মধ্যে মাত্র তিন দিনে ভূমধ্যসাগর থেকে চার শতাধিক অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে জার্মান এনজিও সি-ওয়াচ। তবে সবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। একই সময়ে নৌকাডুবে মারা গেছে আরও কয়েক ডজন মানুষ।

জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়েচে ভেলের খবর, গত সপ্তাহান্তে সব মিলিয়ে ৪৪৬ অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে সি-ওয়াচ। এর মধ্যে শুধু রোববারই উদ্ধার হয়েছে ৯৬ জন। গত কয়েকদিনে গ্রিস এবং তিউনিশিয়ার কোস্টগার্ডও বেশ কিছু অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে।

সি-ওয়াচ জানিয়েছে, রোববার উদ্ধার করা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে এক অন্তসত্ত্বা রয়েছেন, তার সঙ্গে তিন বছরের একটি মেয়েও ছিল। মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে এ নিয়ে পঞ্চমবার ভূমধ্যসাগরে গিয়ে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের উদ্ধার করেছে তারা। এই পাঁচ অভিযানে উদ্ধার সর্বকনিষ্ঠ মানুষটির বয়স মাত্র দুই সপ্তাহ।

Christmas with the family. They were fleeing in an overcrowded rubber dinghy because Europe left no other option. They were rescued, are safe on board the Sea-Watch 3. Thousands of others had to pay the search for safety with their lives.



We need safe and legal escape routes. pic.twitter.com/Xoo9ebpDPH