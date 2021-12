যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোয় ভয়াবহ দাবানল, জরুরি অবস্থা জারি

যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো অঙ্গরাজ্য ভয়াবহ দাবানলের কবলে পড়েছে। এরই মধ্যে একশর মতো বাড়িঘর আগুনে পুড়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, ১৬০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। দুর্গত এলাকা থেকে কয়েক হাজার মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দাবানলের কারণে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে রাজ্যটিতে। খবর বিবিসির।

দাবানলের কারণে ডেনভারের উত্তরে বোল্ডার কাউন্টিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। এতে হতাহতের শঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এর আগে লুইসভিল এবং সুপেরিয়র শহরের প্রায় ৩০ হাজার লোককে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৩০ ডিসেম্বর) তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে, রাজ্যটির গভর্নর জ্যারেড পলিস জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। তিনি সংবাদ সম্মেলনে করে বলেন, এটি প্রকৃতির শক্তিশালী আঘাত। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

বোল্ডার কাউন্টির শেরিফ জো পেলে বলেন, এখন পর্যন্ত আগুন লেগে ৩৭০টির বেশি ঘর পুড়ে গেছে। স্থানীয় একটি শপিং মলও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত ৬ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

চলতি বছরে কলোরাডো রাজ্যে ভয়াবহ খরা দেখা দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই এমন পরিস্থিতি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এর আগে, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্য ভয়াবহ দাবানলের কবলে পড়ে। এ ছাড়া তুরস্কে ভয়াবহ দাবানলে প্রাণ গেছে অনেকের। গ্রিস ও অস্ট্রেলিয়াও দাবানলের কবলে পড়ে ২০২১ সালে।

জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে প্রকৃতির উপর। ফলে দাবানল, খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে বারবার। বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে সবাইকে সতর্ক করে আসছেন তারা।

