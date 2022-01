নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টাইগারদের জয়ে মোমেনকে জয়শঙ্করের অভিনন্দন

নিউজিল্যান্ডের মাটিতে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ে তোলপাড় সারা বিশ্ব। ১১ বছরে এশিয়ার কোনো দল যা পারেনি, সেটাই করে দেখিয়েছে টাইগার বাহিনী। তাদের অবিস্মরণীয় জয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাবেক ক্রিকেটার থেকে শুরু করে বহু রাজনীতিবিদ। এই তালিকায় সবশেষ যোগ হলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর। কিউই বধ করায় বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (৬ জানুয়ারি) নিজের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট থেকে এক টুইটে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে কথা হয়েছে তার। এসময় দুজন ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিষয়ে জয়শঙ্কর বলেন, ২০২১ সাল ছিল আমাদের গভীর সংহতি ও বন্ধুত্বের প্রদর্শনী। সেই ভিত্তির ওপর ২০২২ সালে আরও বহু কিছু গড়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছি আমরা।

Exchanged New Year’s greetings with FM Dr. A.K. Abdul Momen of Bangladesh.



2021 was a demonstration of our deep solidarity and friendship. Agreed that we must build further on that foundation in 2022.



Congratulated him on the cricket victory in New Zealand.