ব্রাজিলে পাহাড়ি এলাকায় ঘুরতে গিয়ে প্রাণ গেলো ৫ পর্যটকের

ব্রাজিলের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে গিয়ে পাথরের দেয়াল ধসে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৯ জন। দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় মিনাস জেরাইস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুটি পাহাড়ের মাঝ দিয়ে যাওয়া হ্রদ বেয়ে যাচ্ছিল বেশ কয়েকটি পর্যটকবাহী নৌকা। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির জেরে পাহাড়ের খাঁজ থেকে ধসে পড়ে বড় বড় পাথর খণ্ড।

দুর্ঘটনার একটি প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, পাথর খন্ড ওপরে পড়ায় চিৎকার করছেন পর্যটকরা। ওপর থেকে চিৎকার করে নৌকাগুলোকে সতর্ক করেন অনেকে। বেশিরভাগ সরে যেতে পারলেও তিনটি নৌকা পাথরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে উল্টে কিংবা ডুবে যায়। এতে হতাহতের ঘটনাটি ঘটে।

দুর্ঘটনার পর হেলিকপ্টারযোগে অনুসন্ধান চালায় জরুরি বিভাগের কর্মীরা। মিনাস জেরাইসের ফায়ার সার্ভিসের মুখপাত্র পেদ্রো আইহারা জানান, দুর্ঘটনায় ৭ জন মারা গেছেন। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন তিনজন। আহত ৩২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের কারও হাড় ভেঙে গেছে, কেউ মাথায় আঘাত পেয়েছেন।

A Big block of rock from one of the canyons of Capitólio, in Minas Gerais, Brazil, broke free and hit at least two speedboats that were moored in Lake Furnas.



Firefighters from Minas Gerais were called to the region.