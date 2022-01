পানির ট্যাংক থেকে উদ্ধার টাকা ইস্ত্রি করে সমান করছেন কর্মকর্তারা

এবার তল্লাশি চালিয়ে নগদ টাকাসহ এক ব্যবসায়ীর বাড়ির মাটির নিচে পানির ট্যাংক থেকে উদ্ধার করা হলো নগদ অর্থসহ রাশি রাশি সোনা। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের মধ্যপ্রদেশে। ৩৯ ঘণ্টার অভিযানে নগদ আট কোটি রুপিসহ উদ্ধার হয় প্রায় তিন কেজি সোনা।

টাকা উদ্ধার করতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় দেশটির আয়কর কর্মকর্তাদের। মাটির নীচে একটি জলের ট্যাংক থেকে উদ্ধার হয় এক কোটি রুপি। ব্যাগের মধ্যে ওই অর্থ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এ ছাড়া প্রায় তিন কেজির মতো সোনা উদ্ধার হয়েছে যার মূল্য প্রায় পাঁচ কোটি রুপি।

আয়কর বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যবসায়ীর নাম শঙ্কর রাই। তিনি মধ্যপ্রদেশের দামোহ জেলার বাসিন্দা। আয়কর দপ্তরের জব্বলপুর বিভাগের যুগ্ম কমিশনার মুনমুন শর্মা বলেন, রাই পরিবারের বাড়ি থেকে আট কোটি রুপি উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে এক কোটি রুপি মাটির নীচে ট্যাংকের মধ্যে রাখা একটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে। এ ছাড়া তিন কেজি সোনাও উদ্ধার হয়েছে।

