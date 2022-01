মুম্বাই বিমানবন্দরে আগুন

ভারতের মুম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সময় সোমবার ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। যাত্রীসহ একটি বিমানকে রানওয়েতে নিয়ে আসার টো ভ্যানে আগুন লাগে। তবে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

সোমবার দুপুর ১টার দিকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সে সময় ৮৫ জন যাত্রীসহ এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট এআই-৬৪৭ মুম্বাই থেকে জামনগরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বিমানটিকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল। সে সময়েই আচমকা আগুন ধরে যায়।

বিমানবন্দর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগুন লাগলেও খুব কম সময়ের মধ্যেই তা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আগুন লাগার ঘটনায় বিমানটির তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এছাড়া যাত্রীরাও সুরক্ষিত আছেন। এয়ার ইন্ডিয়াও এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি।

বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও মুম্বাই এয়ারপোর্ট থেকে জামনগরগামী ওই বিমানটি পূর্বনির্ধারিত সময়ের ২০ মিনিট পড়ে রওনা দেয়।

#WATCH A pushback tug caught fire at #Mumbai airport earlier today; fire under control now. Airport operations normal. pic.twitter.com/OEeOwAjjRG