টোঙ্গায় অগ্ন্যুৎপাতের পর সুনামির আঘাত

প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে একটি আগ্নেয়গিরিতে বিশাল অগ্ন্যুৎপাতের পর সুনামির বিরাট ঢেউ এসে আঘাত হেনেছে দ্বীপরাষ্ট্র টোঙ্গাতে। সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি চার্চ এবং কয়েকটি বাড়ির ভেতর পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, টোঙ্গার রাজধানী নুকুয়ালোফার আকাশ থেকে আগ্নেয়গিরির ছাই ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে। খবর বিবিসির।

দেশটিতে সুনামি সতর্কতা জারির পর লোকজন উঁচু স্থানে সরে যাবার জন্য ছোটাছুটি শুরু করে। হাঙ্গা টোঙ্গা-হাঙ্গা হা’পাই আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটেছে। এটি পুরো দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

আগ্নেয়গিরিটি থেকে টোঙ্গার অবস্থান মাত্র ৬৫ কিলোমিটার উত্তরে। টোঙ্গার বাসিন্দা মেরে টউফা বলেন, তারা যখন রাতের খাবার তৈরি করছিলেন তখন আগ্নেয়গিরিতে থেকে বড় ধরনের অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়। তার ছোট ভাই ভেবেছিলেন কাছে কোথাও বুঝি বোমা ফেটেছে।

তিনি বলেন, আমি প্রথম যে কাজটা করার কথা ভাবি, সেটা হলো টেবিলের নিচে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। আমি আমার ছোট বোনকে টেনে নিয়ে আমার বাবা-মা এবং অন্য সবাইকে চিৎকার করে ডাকছিলাম তারাও যেন একই কাজ করে।

এরপরই তিনি দেখেন যে, তাদের বাড়িতে স্রোতের মতো পানি ঢুকছে। চারিদিক থেকে কেবল চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। লোকজন চিৎকার করে সবাইকে উঁচু জায়গায়, নিরাপদ জায়গায় যেতে বলছিল।

Tsunami videos out of Tonga this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe