নিলামে উঠছে ‘মহাকাশ থেকে আসা’ বিরল ব্ল্যাক ডায়মন্ড

প্রথমবারের মতো জনসম্মুখে আনা হলো বিশ্বের বৃহত্তম কাটা হীরা ‘দ্য এনিগমা’। ৫৫৫ দশমিক ৫৫ ক্যারেটের কালো হীরাটি ‘মহাকাশ থেকে এসেছে’ বলে ধারণা করা হয়। আগামী ফেব্রুয়ারিতে লন্ডনে নিলামে তোলা হবে একে। তার আগে গত সোমবার (১৭ জানুয়ারি) দুবাইয়ে দেখানো হয়েছে হীরাটি।

নিলাম হাউজ সথেবি’র গহনা বিশেষজ্ঞ সোফি স্টিভেনসের ভাষ্যমতে, কালো হীরাটি কোনো উল্কার অংশ অথবা পৃথিবীর সঙ্গে উল্কার সংঘর্ষে তৈরি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। আর সেই ঘটনা ঘটেছিল অন্তত ২৬০ কোটি বছর আগে।

'The Enigma' - a treasure from interstellar space and the largest faceted diamond to ever come to auction is unveiled today in Sotheby's Dubai https://t.co/1nyUAsTe8j #SothebysDiamonds #blackdiamond #SothebysJewels pic.twitter.com/s713AVo14c