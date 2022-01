ডুবন্ত গাড়ির ওপর দাঁড়িয়েও সেলফি!

তীব্র ঠাণ্ডায় বরফজমা নদীর ওপর দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এক নারী। হঠাৎ বরফ ভেঙে আরোহীসহ নদীতে ডুবতে শুরু করে গাড়িটি। উপায়ন্তর না দেখে এর ছাদে উঠে দাঁড়ান চালক। তাকে বাঁচাতে হইহই করে ছুটে আসে আশপাশের লোকজন। কিন্তু এমন বিপজ্জনক মুহূর্তে সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা না করে বরং সেলফি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন সেই নারী।

গত রোববার (১৬ জানুয়ারি) কানাডার মানোটিক শহরতলির রিডো নদীতে ঘটেছে এ দুর্ঘটনা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে এর ছবি ও ভিডিও।

অটোয়া পুলিশ জানিয়েছে, ওই নারীকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে পেরেছেন স্থানীয়রা। তাকে একটি কায়াকের (ছোট নৌকা বিশেষ) সাহায্যে ডুবন্ত গাড়ি থেকে সরিয়ে আনা হয়।

Listener video of a water rescue on the Rideau River in Manotick #ottnews #TheMorningRush @billcarrolltalk pic.twitter.com/81CdtxFSYX