কিডনি দিয়েছিলেন প্রেমিকার মাকে, প্রতিদান ‘ব্রেকআপ’

ভালোবাসার সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া অবশ্যই কষ্টের। কিন্তু কারও কারও জন্য সেই কষ্টটা আসলেই অনেক বেশি। মেক্সিকোর উজিয়েল মার্টিনেজের কথাই ধরুন না! প্রেমিকার মাকে বাঁচাতে নিজের একটি কিডনি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই মেয়েটির সঙ্গে ব্রেকআপ হয়ে যায় তার। মাসখানেকের মধ্যে অন্য একজনকে বিয়েও করে নেয় মার্টিনেজের সাবেক প্রেমিকা।

সম্প্রতি ক্ষুদ্র ভিডিও শেয়ারিং সাইট টিকটকে নিজের দুঃখের কথা জানিয়েছিলেন কিডনি দেওয়া এ যুবক। এর পরপরই ভিডিওটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে পড়ে। সংবাদ হয় স্থানীয় জাতীয় দৈনিকেও।

When she says “You’re a perfect match!” and you thought she was talkin’ about a relationship... https://t.co/5AZV15O3wT