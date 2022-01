ক্যামেরুনে ফুটবল স্টেডিয়ামে পদদলিত হয়ে ৮ জনের মৃত্যু

ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াউন্ডেতে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা একটি স্টেডিয়ামে পদদলিত হয়ে আটজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও বহু মানুষ। স্থানীয় সময় সোমবার (২৪ জানুয়ারি) খেলা শুরুর আগে এ ঘটনা ঘটে।

ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় যে, ফুটবলপ্রেমিরা পল বিয়া স্টেডিয়ামের গেটে হুড়োহুড়ি করে প্রবেশ করছেন। নিহতদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে। এছাড়া আরও কয়েকজন শিশু দুর্ঘটনার সময় অচেতন হয়ে পড়ে।

ফুটবল স্টেডিয়ামটির ধারণক্ষমতা ৬০ হাজার বলে জানা গেছে। করোনা মহামারির কারণে ধারণক্ষমতার ৮০ শতাংশের বেশি দর্শক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে তা অমান্য করেই অনেকেই প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। ফলে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলছে, খেলা দেখতে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ স্টেডিয়ামে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন।

এদিকে, হতাহতের ঘটনার পর স্টেডিয়ামটিতে ক্যামেরুন ও কমোরোসের মধ্যকার ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। ম্যাচে ২-১ গোলে জয় পায় স্বাগতিকরা।

