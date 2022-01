ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে ছিটকে ১৬ মাইল দূরে চলে গেলো ট্যাংক কার

তেল আনা-নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত যুক্তরাষ্ট্রের একটি লোকোমোটিভ ট্যাংক কার ইঞ্জিন ছেড়ে পালিয়েছে! শুনতে উদ্ভট লাগলেও ঘটনা অনেকটা এমনই। রেলের কর্মীরা ট্যাংক কারটি ইঞ্জিনের সঙ্গে জোড়ানোর সময় হঠাৎ ছুট দেয় সেটি। তাকে ধরতে এক-দুই মিটার নয়, কিলোমিটারও নয়, রীতিমতো ১৬ মাইল ধাওয়া করতে হয়েছে সংশ্লিষ্টদের।

ভাবছেন, কীভাবে সম্ভব? ইঞ্জিন ছাড়া খালি ট্যাংক কার এতদূর গেলো কী করে? আসলে পর্বত এলাকা হওয়ায় রেললাইনটি ছিল কিছুটা ঢালু। এ কারণে বাঁধনমুক্ত হতেই তুমুল গতিতে ছুটতে থাকে ট্যাংক কারটি।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, গত ২৫ জানুয়রি ওয়াশিংটনের ওয়াল্লা ওয়াল্লা কাউন্টিতে ঘটেছে এ ঘটনা। পাক্কা ১৬ মাইল ধাওয়া করার পর তবেই ট্যাংক কারটি থামাতে পারেন কর্মীরা।

ঢালু রেললাইন বেয়ে বিচ্ছিন্ন ওই ট্যাংক কারের দ্রুতগতিতে ছুটে চলার দৃশ্য ধরা পড়েছে ওয়াল্লা ওয়ালা কাউন্টির আন্ডারশেরিফ জো ক্লান্ডটের ক্যামেরায়। তিনি টুইটারে শেয়ার করেছেন এ ভিডিও।

So this happened yesterday west of Wall Walla Washington. Nobody hurt… pic.twitter.com/jtG2IYo00k