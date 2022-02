মরগান ফ্রিম্যানের ছবি দিয়ে চর্মরোগ চিকিৎসার বিজ্ঞাপন!

হলিউড মুভি পছন্দ করেন অথচ মরগান ফ্রিম্যানকে চেনেন না এমন লোক খুব কমই পাওয়া যায়। দ্য শশাঙ্ক রিডেম্পশন, নাউ ইউ সি মি, কিংবা ক্রিস্টোফার নোলানের ব্যাটম্যান ট্রিলজির মতো অসংখ্য জনপ্রিয় মুভি রয়েছে অস্কারজয়ী কিংবদন্তি এ অভিনেতার ঝুড়িতে। এরপরও এমন বিখ্যাত একজনের ছবি ব্যবহার করে চর্মরোগ চিকিৎসার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে ভারতে, কেবল তার গায়ের রঙ কালো ও মুখে আঁচিল থাকার কারণে!

সম্প্রতি কেরালার ভাদাকারা কোঅপারেটিভ হাসপাতাল ঘটিয়েছে এমন বর্ণবাদী ও বিতর্কিত ঘটনা। অবশ্য তোপের মুখে পরে সেই বিজ্ঞাপন তুলে নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং এ নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছে। এরপরও সিনেমাপ্রেমী ও বর্ণবাদবিরোধীদের ক্ষোভ যায়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র সমালোচনা চলছে ঘটনাটি নিয়ে।

ভাইরাল একটি পোস্টে দেখা যায়, মরগান ফ্রিম্যানের ছবি ব্যবহার করে মুখের আঁচিল, ব্রণসহ নানা ধরনের দাগ ও রোগ সারানোর বিজ্ঞাপন দিয়েছিল ভাদাকারা হাসপাতাল। এ নিয়ে রীতিমতো সমালোচনার ঝড় বইছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে।

Sir, .@morgan_freeman your picture is used as a poster at a dermatology department advt board in hospital in Kerala, India.



Using your picture as sample, they are claiming to make everyone free from dark tan, wrinkles, pigments.... pic.twitter.com/54plREcswi