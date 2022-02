আফগানিস্তানে শক্তিশালী ভূমিকম্প, কাঁপলো ভারত-পাকিস্তানও

আফগানিস্তানে আবারও আঘাত হেনেছে শক্তিশালী ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ১৬ মিনিটে ফয়জাবাদ শহরের কাছে আঘাত হানে এ ভূকম্পন।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) তথ্যমতে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল আফগানিস্তানের আশকাশাম জেলা থেকে ৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণপশ্চিমে। কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০৯ কিলোমিটার গভীরে।

ইউএসজিএস জানিয়েছে, আফগানিস্তান ছাড়াও শক্তিশালী এ ভূমিকম্পের প্রভাব অনুভূত হয়েছে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, তাজিকিস্তানেও। ভারতের জম্মু-কাশ্মীর, দিল্লিতেও কম্পন অনুভূত হওয়ার কথা জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো। এসব ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

Earthquake of Magnitude:5.7, Occurred on 05-02-2022, 09:45:59 IST, Lat: 36.340 & Long: 71.05, Depth: 181 Km ,Location: Afghanistan-Tajikistan Border Region, for more information download the BhooKamp App https://t.co/5E23iK2nl2 pic.twitter.com/qQ0w5WSPJr