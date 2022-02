অচেনা নারীকে বাঁচাতে ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মাহবুব

রাতে নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরছিলেন মোহাম্মদ মাহবুব। হঠাৎ দেখেন, একটি মেয়ে রেললাইনের ওপর পড়ে গেছে। ওদিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে মালবাহী ট্রেন। কিছুক্ষণের ভেতর তাকে পিষে দেবে ‘লৌহদানব’। এ দৃশ্য দেখে আর স্থির থাকতে পারেননি মাহবুব। সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা মেয়েটিকে বাঁচাতে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। মুসলিম এ যুবকের এমন অসাধারণ সাহসিকতার দৃশ্য ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। স্বাভাবিকভাবেই, সেই ভিডিও ভাইরাল হতে বেশি সময় লাগেনি। এলাকার সবার মুখে এখন মাহবুব-বন্দনা। তাকে একনজর দেখতে, শুভেচ্ছা জানাতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসছে মানুষজন।

জানা গেছে, ৩৭ বছর বয়সী ওই যুবকের বাড়ি ভারতের ভোপালের বারখেদি এলাকায়। মাহবুব টাইমস অব ইন্ডিয়াকে জানান, গত ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে নামাজ পড়ে এক বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। এসময় একটি মালবাহী ট্রেন আসতে দেখে তারা ক্রসিংয়ের একপাশে দাঁড়িয়ে পড়েন।

মাহবুব খেয়াল করেননি, তাদের পাশে বাবা-মার সঙ্গে লাল পোশাক পরা একটি মেয়েও দাঁড়িয়েছিল। ট্রেনটি দূরে থেমে গেলে তারা সবাই হাঁটা শুরু করেন। মাহবুব বলেন, আমি হঠাৎ হইচই শুনতে পাই। পেছনে তাকিয়ে দেখি, একটি মেয়ে রেললাইনের ওপর পড়ে গেছে।

সবার আতঙ্ক বাড়িয়ে ঠিক ওই সময় ট্রেনটিও চলতে শুরু করে। মাহবুব দেখেন, মেয়েটি বারবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ও পড়ে যাচ্ছে। সে যেন ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তার বাবা-মাও আতঙ্কে জমে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছুটে যান মাহবুব। বুঝতে পারেন, মেয়েটিকে নিয়ে তিনি সময়মতো রেললাইন থেকে সরে আসতে পারবেন না। তাই সেখানেই শুয়ে পড়েন ও হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে এগিয়ে যান। ট্রেনের আঘাত থেকে বাঁচাতে মেয়েটিকে চেপে ধরে রাখেন।

Bhopal man dives under train to save girl



He crawled up to her, dragged her to the middle of the track-bed and kept her head down.



The video shows him holding her hands and protecting her head as the train trundles overhead, with barely inches to spare. pic.twitter.com/fCk83GEbp5