এবার ‘সুন্দরী মুরগি’ প্রতিযোগিতা

পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার প্রচলন বহুদিনের। সৌদি আরবে উটের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাও হয়ে আসছে অনেক বছর ধরে। এসবে বিজয়ীদের জন্যে থাকে মোটা অংকের অর্থপুরস্কার। সেই ধারাবাহিকতায় এবার লিবিয়ায় প্রথমবারের মতো আয়োজিত হলো মুরগির সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা।

সম্প্রতি লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলিতে আয়োজন করা হয়েছিল মুরগিদের এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা। এতে অংশ নেয় দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিযোগীরা।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবর অনুসারে, প্রতিযোগিতায় মুরগির রঙ, আকার, দৈহিক গঠন ও পালকের উজ্জ্বলতা দেখে বিজয়ী নির্ধারণ করা হয়েছে।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানটি শুধু মুরগি পালনকারীদের প্রচারের জন্যই নয়, বরং তরুণদের পাখি সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যেও আয়োজন করা হয়েছে, যেন তারা দেশটিতে চলমান সংঘাতে জড়িয়ে না পড়ে।

প্রতিযোগিতার সুপারভাইজর খালেদ দিয়াব বলেন, আমরা আকর্ষণীয় সব মুরগি পালনকারীদের সমাবেশ লক্ষ্য করেছি। এটি চমৎকার একটি পেশা, যা তরুণদের নেতিবাচকতা ও যুদ্ধ থেকে দূরে রেখেছে। আশা করি, সরকার এক্ষেত্রে তরুণদের পাশে থাকবে।

