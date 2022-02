উড়তে উড়তে আচমকাই মাটিতে আছড়ে পড়ে কয়েকশ পাখির মৃত্যু

কয়েক হাজার পাখির একটি ঝাঁক আচমকাই মাটিতে আছড়ে পড়ল। হলুদ মাথার কালো রংয়ের সেই পাখির বিশাল ঝাঁক যেন মেঘের মতো মাটিতে নেমে এসেছিল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। আবার উধাও হয়ে যায় সেই ঝাঁক। কিন্তু তার পরই দেখা গেলো কয়েকশো পাখি মাটিতে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই ঘটনা ঘটেছে মেক্সিকোর চিহুয়াহুয়া শহরে।

এমন দৃশ্যে হতবাক হয়ে গেছেন স্থানীয়রা। রাস্তার ওপর অনেক পাখিই ছটফট করছিল, বেশ কিছু পাখি আবার নিথর হয়ে পড়েছিল। এক সঙ্গে এত পাখির মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ওই এলাকায়। এতগুলো পাখির মৃত্যুতে রহস্য ঘনীভূত হয়।

তবে রিচার্ড ব্রাউটন নামের এক পরিবেশবিদ জানিয়েছেন, কোনো বড় ধরনের শিকারি পাখি হয়তো তাড়া করেছিল এই পাখির ঝাঁককে। ভয় পেয়ে পাখিগুলো কোনো বড় ভবনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থাকতে পারে। এ কারণেই সম্ভবত মৃত্যু হয়েছে পাখিগুলোর।

কেউ কেউ আবার দাবি করছেন, ৫জি প্রযুক্তির কারণেই পাখিগুলোর মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম অবশ্য পাখিদের মৃত্যুর জন্য দূষণকেই দায়ী করেছে।

কেউ কেউ আবার বলছেন, পাখিগুলো হয়তো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে। তবে আসলেই কী ঘটেছে সে বিষয়টি এখনও অজানাই রয়ে গেছে। এত পাখির মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

Hundreds of birds mysteriously plummet to their deaths in Chihuahua, Mexico. pic.twitter.com/j0JyP6ZcnM