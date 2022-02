ব্রাজিলে বন্যা-ভূমিধসে অন্তত ৯৪ জনের মৃত্যু

ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোয় প্রবল বৃষ্টিপাতের পর বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ৯৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। উদ্ধারকাজ এখনো চলায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কাপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের গভর্নর ক্লদিও কাস্ত্রো। তার কথায়, অবস্থা অনেকটা যুদ্ধের মতো.. গাড়ি গাছে ঝুলছে, উল্টে গেছে, প্রচুর কাদা-পানি চারপাশে।

গত মঙ্গলবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) দেশটির পেট্রোপোলিস শহরে মাত্র তিন ঘণ্টায় ২৫ দশমিক ৮ সেন্টিমিটার (১০ ইঞ্চির বেশি) বৃষ্টিপাতের পর থেকে এ দুর্যোগের শুরু। ওই এলাকায় আগের ৩০ দিন মিলিয়েও এত বৃষ্টিপাত হয়নি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে ভূমিধসে অনেক বাড়ি-গাড়ি ভেসে যেতে দেখা গেছে। পেট্রোপোলিস ও এর আশপাশের এলাকাগুলো বন্যায় থইথই। স্থানীয় টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে, বহু বাড়ি কাদামাটিতে তলিয়ে রয়েছে। সেখানে এখনো উদ্ধারকারীরা পৌঁছাতে পারেননি।

পেট্রোপোলিস সিটি হল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এ দুর্যোগে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

At least 20 people have been killed in floods that rushed through the streets of Petropolis in Brazil. pic.twitter.com/FIGegJ4jN0