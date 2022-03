বাইডেনের প্রশংসায় দুর্লভ অভিব্যক্তি ওয়াশিংটনের বিচারপতির

কংগ্রেসে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১ মার্চ) রাতে বার্ষিক স্টেট অব দ্য ইউনিয়নের ভাষণ দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এসময় অবসরগ্রহণ করতে যাওয়া ওয়াশিংটনের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্টিফেন ব্রেয়ারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। প্রেসিডেন্ট বাইডেন বিচারপতি স্টিফেনের কাজের ভূয়শী প্রশংসাও করেন।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মুখে প্রশংসাবাক্য শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে শিশুসুলভ আচরণ করেন স্টিফেন ব্রেয়ার। সিএনএন এক প্রতিবেদনে তার সেই অভিব্যক্তির ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করেছে।

"Tonight I would like to honor someone who dedicated his life to serve this country ... Justice Breyer, thank you for your service." President Biden pays tribute to retiring Supreme Court Justice Stephen Breyer during his State of the Union address. #SOTU pic.twitter.com/XZfcidQT3F