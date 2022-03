রাশিয়ার টাকা খেয়ে ধীরে চলছেন বাইডেন, অভিযোগ ট্রাম্পের

রাশিয়ার কাছ থেকে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে এবার গুরুতর অভিযোগ তুললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এ প্রেসিডেন্টের দাবি, বাইডেন রাশিয়ার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন বলেই মস্কোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেরি করেছেন। খবর দ্য ইন্ডিপেনডেন্টের।

নিজে টুইটারে নিষিদ্ধ থাকায় মুখপাত্র লিজ হ্যারিংটনের অ্যাকাউন্ট থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। এতে তিনি বলেছেন, ব্রেকিং নিউজ: রাশিয়া এইমাত্র জো বাইডেনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। যদিও অনেক দিক থেকে এটি ভয়ংকর ব্যাপার, তবে এখন সম্ভবত ব্যাখ্যা করা যাবে, বাইডেন পরিবার কেন মস্কোর খুব ধনী এক সাবেক মেয়রের স্ত্রীর কাছ থেকে ৩৫ লাখ ডলার পেয়েছিল।

ট্রাম্পের কথায়, আমাদের প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্কের সময় মডারেটর ক্রিস ওয়ালেস আমাকে এটি নিয়ে প্রশ্ন করতে দেননি। তার মতে, এটি বেমানান হতো।

President Donald J. Trump:



“Breaking News: Russia just sanctioned Joe Biden. While that is a terrible thing, in so many ways, perhaps it will now be explained why the Biden family received 3.5 million dollars from the very wealthy former Mayor of Moscow’s wife… pic.twitter.com/81gntDOQL9