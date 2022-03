ইউটিউবের ভিডিও বানাতে গিয়ে গোখরার কামড়ে হাসপাতালে যুবক

ইউটিউবে চ্যানেল খুলে চাইলেই যে কোনো কিছু করে ভাইরাল হওয়া যায়, তাই বলে বিষধর সাপ নিয়ে খেলা! আর সাপের সঙ্গে খেলতে গিয়ে গোখরার দংশনে এখন হাসপাতালে ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের এক যুবক।

সাপ নিয়ে অতিউৎসাহী কর্ণাটকের যুবক মাজ সাঈদ। ইউটিউবে চ্যানেল খুলেছেন। তার বিষয় হচ্ছে সাপ নিয়ে নানান কসরত দেখানো আর সেগুলো ভিডিও করে ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা।

সম্প্রতি তিনটি বিষধর গোখরা নিয়ে কসরত দেখাচ্ছিলেন সেই যুবক, ধারণ করা হচ্ছিল ভিডিও। প্রকাশিত ওই ভিডিওতে দেখা যায়, তিনটি সাপের সামনে বসে নানান অঙ্গভঙ্গি করছিলেন ওই যুবক। মুহুর্তেই ঘটে যায় বিপত্তি। বিষধর একটি গোখরা তার পায়ে কামড় বসিয়ে দেয়। অগত্যা সব ফেলে হাসপাতালে ছুটতে হয় তাকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভয়াবহ ঘটনা এটি। যুবকের সেই সাপের কামড়ের ভিডিও টুইটারে শেয়ার করেছেন ভারতের ফরেস্ট সার্ভিস অফিসার সুশান্ত নন্দা এবং তিনি কঠোর সমালোচনা করেন ওই যুবকের। গোখরা নিয়ে এভাবে খেলা মোটেও ঠিক নয়, বলেন তিনি, এতে তার মৃত্যুও হতে পারতো।

স্নেকবাইট হিলিং এন্ড এডুকেশন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট প্রিয়াঙ্কা কদম ফেসবুক পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে ওই যুবক এখন হাসপাতালে ভর্তি। সাঈদকে ৪৬টি অ্যান্টি-ভেনম ভায়াল প্রয়োগ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

